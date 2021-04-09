Ни освещения, ни тротуара. Жители микрорайонов Спасское и Мосино третий год просят сотрудников мэрии сделать безопасной дорогу у Центра охраны здоровья животных. Участок аварийный. В 2018

Ни освещения, ни тротуара. Жители микрорайонов Спасское и Мосино третий год просят сотрудников мэрии сделать безопасной дорогу у Центра охраны здоровья животных. Участок аварийный. В 2018 году здесь насмерть сбили 16-летнего подростка. Его в темноте не увидел водитель «Тойоты». Кроме того, дорога не оборудована тротуаром – от него осталась лишь полоса разрушенного асфальта. “Дорога смерти”,