Особенно критическая ситуация сложилась в микрорайоне Доброе. В начале рабочего дня поставить автомобиль здесь нереально.

Особенно критическая ситуация сложилась в микрорайоне Доброе. В начале рабочего дня поставить автомобиль здесь нереально.Пациенты вынуждены оставлять свои автомобили на тротуарах и газонах, которые превратились в болото. Людей за такую парковку не пугают даже штрафы от 3 до 5 тысяч рублей. Местные жители опасаются, что если произойдет ДТП на загроможденной улице, то выбраться из этого плена будет невозможно. Скорая помощь также не сможет объехать затор. Попасть на территорию лечебного учреждения пациенты также не могут. Люди предлагают сделать из непригодного газона, около Детской областной больницы - парковочные места.Наталья Малая, жительница:- Где сейчас грязь, можно организовать паковочные места. Мы устно разговаривали с главой Фрунзенского района - Маркиным, он сказал что согласен с этим. Но не знаю помнит ли он об этом. Главный врач детской больницы тоже в курсе, но она сказала, что это не их территория. Она согласна, что такая проблема есть.Подробности в нашем следующем выпуске в 14.30.