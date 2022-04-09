14 апреля день памяти Авраамия Болгарского. Как мусульманин стал владимирским святым? И какие тайны...

14 апреля день памяти Авраамия Болгарского. Как мусульманин стал владимирским святым? И какие тайны связаны с ним сегодня? - расскажем прямо сейчас. В специальном репортаже субботних "Вестей".-У него крест в руке - он мученик. Он купец был, вот в таком мученическом одеянии.Авраамий Болгарский на фреске лучшего изографа 17 века Марка Матвеева. Образом и сегодня можно любоваться в Успенском соборе Княгининого монастыря. Подобная уникальная роспись сохранилась только в Московском Кремле- рассказывает монахиня Нина. И к счастью, не была уничтожена после революции. А вот с мощами святого судьба обошлась не так милостиво. Во Владимир они попали ещё в 1230-ом. Из Великого Болгара, по воле князя Георгия Всеволодовича - сына основательницы Княгинина монастыря Марии Шварновны и князя Всеволода Большое Гнездо.Нина (Соколюк) монахиня Княгинина монастыря: «За версту от Владимира мощи встречал весь православный народ во главе с духовенством, с князем. он на своих плечах нес мощи мученика и при большом стечении народа происходило много исцелений».Его имя до Святого крещения неизвестно... Как и то, где магометанин Авраамий принял православную веру. Историки не исключают, что это могло быть и на Владимиро-Суздальской земле, где богатый купец с камско-болгарских земель, - сегодня это Татарстан - нередко бывал. Вернувшись на родину, Авраамий начал проповедовать христианство, что задело некоторых мусульман. Его принуждали отказаться от веры и мучительно казнили - четвертовали. На месте казни Авраамия и поныне существует святой источник, приносящий исцеление людям. Сам же город Болгар вскоре выгорит полностью. Люди назовут это знамением за невинно пролитую кровь. Об этих чудесах и поведают купцы владимирскому князю Георгию Всеволодовичу, который заключив мир с Болгарами, поставит условие- выдать ему тело мученика Авраамия. Так святые мощи попадут во Владимир и будут храниться в Благовещенском приделе Княгинина монастыря, рядом с погребением матери князя. Пока в 1711 году их не перенесут в главный придел Успенского храма.Нина (Соколюк) монахиня Княгинина монастыря: «У него было такое усердие- он носил вериги. В последствии они висели здесь в монастыре и люди, одержимые недугами, надевали на себя, стояли молились и исцелялись».Вериги, упоминаемые в источниках 17-18 столетий, были утрачены после революции, рассказывает матушка Нина.Нина ( Соколюк) монахиня Княгинина монастыря: «Устроили экзекуцию что ли . Они в Кафедральном соборе - в Успенском- поставили столы и выложили мощи святых и показывали- чему вы поклоняетесь- вы костям поклоняетесь».В тот момент и произошла практически полная утрата мощей Авраамия. Несколько частиц успел вынуть и передать верующим на хранение владыка Афанасий Сахаров. В том числе - позвонок Авраамия. После перестройки в 90-е годы владыка Евлогий лично отправится на поиски его хранительницы. Проживала она в Сновицах под Владимиром. Хозяйка дома, - Глафира - после молитвы передала ковчег владыке. Этот позвонок сегодня находится в главном храме Успения Божьей Матери. А рядом, в южном приделе Казанского храма хранится фаланга пальца чудотворца, доставленная уже с места гибели святого. Эта рака устроена в честь перенесения мощей Авраамия 25 сентября 1916 года.Но куда же исчезли мощи, выставленные в революционные годы на всеобщее обозрение в Успенском соборе Владимира? По словам ведущего научного сотрудника Института РАН Константина Аверьянова, который занимался исследованием в Княгинином монастыре, в 1923-ем мощи Авраамия были переданы во Владимирский губернский музей. Но в 1929-ом была упразднена Владимирская губерния и образована Ивановская промышленная область. Эти преобразования и отразились на судьбе мощей Авраамия.Константин Аверьянов ведущий научный сотрудник Института РАН, Москва: «Ивановский областной музей получил ряд экспонатов, первым из которых значились мощи. В дальнейшем их след теряется. И последнее упоминание цитата не представляющих историческое значение встречается в артели вещей, подлежащих исключению из инвентарной книги фондов музея».А в инвентарных книгах фонда Суздальского музея такого упоминания нет. И откуда появилось это утверждение - не может объяснить и Алла Зайкова.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: «Да говорили что эти мощи были переданы после революции в фонды Суздальского музея. Но к сожалению, никаких следов, никаких записей в инвентарных книгах суздальского музея мы на эту тему не нашли , единственное упоминание святого Авраамия Болгарского есть в одной из инвентарных книг , что в музее хранится гравюра с изображением раки святого».Гравюра действительно есть в коллекции Суздальского музея . И поступила она - со слов Аллы Зайковой- из Васильевского монастыря в 1923 году. Больше никаких упоминаний. Нет уже и старейших работников музея, которым , возможно, что-то было известно. Есть версия, что мощи все же были уничтожены.Владимир Головин священник из г. Болгара: «В 50-е г послевоенные во Владимире проводили ревизию предметов, находящихся в местном музее, среди прочих были и экспроприированные мощи Авраамия. Посчитали их ненужными . И их сожгли. тому есть свидетели и свидетельства».В 2015 -ом году во время раскопок в Княгинином монастыре, в женской усыпальнице были найдены 3 мужские кости. Такой вывод сделал эксперт-криминалист из Москвы Сергей Никитин. Ученый предположил, что это кости Авраамия Болгарского, поскольку мощи святого были положены в 1230 году князем Георгием Всеволодовичем рядом с его матерью. Видимо в 1711, когда мощи Авраамия переносили из Благовещенского придела непосредственно в сам собор их попросту не заметили - поэтому они и остались в захоронении. К выводам ученых священнослужители относятся осторожно. Матушка Нина уверена: поиск мощей Авраамия нужно продолжить.-Работники музея нам намекали на то, что они могут найтись. Но ...очевидно для этого нужна какая-то работа. Какие-то разрешения.В Суздальском музее действительно хранятся мощи местных суздальских святых, часть реликвий уже передана в епархию - подтверждает Алла Зайкова. Тайна же мощей Авраамия Болгарского пока остается неразгаданной.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов Вести - Владимир.