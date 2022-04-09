Сотрудники МЧС призывают жителей 33 региона к соблюдению требований пожарной безопасности в...
Сотрудники МЧС призывают жителей 33 региона к соблюдению требований пожарной безопасности в условиях осложнения пожароопасной обстановки.
В связи с резким потеплением в выходные дни повышаются риски возникновения ландшафтных пожаров из-за палов сухой травянистой растительности. В прошлом году сжигание сухостоя привело к переходу огня на постройки и крупным пожарам в населённых пунктах.
Сжигать мусор и сухостой можно лишь при соблюдении следующих условий:
- безветренная погода
- участок для выжигания расположен на расстоянии не менее 50 метров от строений
- территория в радиусе 30 метров вокруг участка расчищена и отделена минерализованной полосой
- не введён особый противопожарный режим
- в наличии первичные средства пожаротушения.
Запрещается разводить костры и готовить пищу на открытом огне вне специально оборудованных для этого мест.
Нарушение требований может обернуться штрафом от 2000 рублей на граждан и до 200 000 – на юрлиц.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области