Ватная игрушка - наше культурное наследие. И сегодня этот старинный промысел переживает настоящее...

Ватная игрушка - наше культурное наследие. И сегодня этот старинный промысел переживает настоящее возрождение. За 2 недели до Пасхи пробуем и мы создать игрушку своими руками.Ностальгия по радостным моментам детства способна вдохновить человека на новые свершения, говорят психологи. Елена Марфичева из Кольчугина свои светлые воспоминания превращает в ватные игрушки. Много лет мастерица работала на местном заводе инженером-метрологом. Но вот уже 4 года её творческая натура побеждает над профессиональной.Елена Марфичева, коллекционер ватной игрушки: «Я всегда вспоминала деревенский дом у бабушки с дедушкой, посередине дома стоял фундаментальный большой стол, на котором всегда была свежая ёлка, свежесрубленную ёлку дедушка приносил из леса, и, конечно, она была украшена такими ватными игрушками. Кто-то даже никогда в детстве не встречал эти игрушки. И полюбили. Мне даже приходят такие сообщения, что, вот я её увидела, я полюбила эту игрушку, наверное, на всю жизнь”.Герои Елены - ребята с нашего двора, дети на прогулке. С ними она завоевала победу на конкурсе "Кукла года" в Санкт-Петербурге. Образ этого парнишки возник после прочтения с ребенком рассказа Льва Толстого "Филиппок".Так, надев тулуп отца и нахлобучив его шапку, мальчик отправился в школу. Похож? Нововведение Елены - объемная бразильская вышивка на шубках персонажей, например, как на этих ватных подружках.Елена Марфичева, коллекционер ватной игрушки: «Это не как раньше, когда я была маленькая, у бабушки просила какой-то лоскуточек тряпочки, чтобы можно было какую-то детальку для пупсика сшить. Раньше все шили для маленьких куколок. Например, этот кулечек я сделала из полимерной глины”."Голь на выдумку хитра", - шутит Елена. Прозрачный леденец она создала из гель-лака для ногтей. А вот у медведя лапти и короб настоящие. Их помогла сделать мастерица из Карелии. А как вам идея сделать тематическую игрушку сразу к двум годам китайского календаря? Тот самый момент, когда снаружи ты опасен, а внутри пушистый малыш. Перед пасхой Елене захотелось пополнить свою коллекцию куклами-яйцами. Основу для такой игрушки с легкостью можете сделать и вы. Понадобятся клей ПВА или клейстер (Светлана говорит, от него больше тактильной теплоты), пищевая фольга, вата, силиконовый молд, клей, кисти и краски.-Мы делаем заготовочку из фольги, формируем такое небольшое как бы яичко.Вместо фольги можем использовать и магазинные заготовки из пенопласта.-Сформировали мы яичко необходимого нам размера, заварили клейстер, для этого нам понадобился картофельный крахмал.Переходим к работе с ватой. Рвем её на небольшие кусочки, смазываем клейстером яйцо, и руками или кисточкой постепенно обклеиваем заготовку.-Получилось вот такое яйцо, которое мы отправляем на просушку. Обычно я оставляю на ночь. За ночь оно высыхает.Добавляем на пока безликое яичко декоративный элемент приглянувшейся формы. Промазываем силиконовый молд клейстером и заполняем ватой. Ватная игрушка - занятие не для торопыжек, - предупреждает мастер.Елена Марфичева, коллекционер ватной игрушки: «У меня всегда рождаются новые образы. В голову что-то придет мне всегда хочется это сделать. Вдохновляюсь я и книжками детскими, и, бывает, какую-нибудь увидишь открытку ретро”.Тем временем вата разместилась в молде. Можно оставить её сушиться в нем или сразу извлечь благодарный материал. Просушенные элементы скрепляем клеем-моментом.-Теперь очень хочется добавить объем на наш декоративный элемент.Как вариант, затонировать яйцо под старину коричневой краской - легким касанием по выступающим частям. На остальное - воля фантазии. Можно превратить яйцо в ёлочную игрушку, а можно изначально сделать её "живой" - добавить лицо. Кстати, оно делается совсем несложно - с помощью молда и полимерной глины. Пасхального вдохновения вам желают Любовь Клюквина, Илья Хлудов, Вести-Владимир.