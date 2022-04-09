Юрьев-Польский районный суд признал местного жителя виновным в совершении кражи с банковского...

Юрьев-Польский районный суд признал местного жителя виновным в совершении кражи с банковского счета.Мужчина приобрел на одном из сайтов сведения о банковских картах: их номера, срок действия, трехзначный код безопасности, фамилию и имя владельца.В дальнейшем злоумышленник оплатил в интернет-магазине смартфон стоимостью 10 701 рубль. При оплате мужчина использовал приобретённые сведения по одной из банковских карт.Свою вину подсудимый полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.ФОТО: https://pixabay.com/