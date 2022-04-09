Умер Владимир Малашенков, бывший тренер владимирской спортшколы олимпийского резерва по лыжным...

Умер Владимир Малашенков, бывший тренер владимирской спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону, Заслуженный тренер России. Во Владимире его знали как тренера олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва и исполнительного директора некоммерческого фонда имени своего знаменитого воспитанника.Малашенков принимал активное участие в организации ежегодных марафонов «Лыжня России», горячо «болел» за будущее школы, владимирских и российских спортсменов. В феврале этого года он дал прогноз на выступления лыжной сборной России на зимней Олимпиаде в Пекине, сказав, что российские лыжники привезут не менее десяти медалей. И не ошибся. Владимиру Лаврентьевичу было 80 лет. Прощание с ним пройдёт во вторник с 9:00 до 10:00 в Константино-Еленинском храме Владимира (Константино-Еленинский пр., д.6)ФОТО: Телеграм-канал "Официальный Владимир"