«Автобусная эпопея» продолжается. Администрация города Владимира объявила новые торги на поставку автобусов. Закупить машины планируется на средства инфраструктурного кредита. Сумма

«Автобусная эпопея» продолжается. Администрация города Владимира объявила новые торги на поставку автобусов. Закупить машины планируется на средства инфраструктурного кредита. Сумма почти 253 миллиона рублей. Оценив ситуацию на рынке, как обещали, городские чиновники изменили конкурсную документацию. Теперь, вместо заявленных ранее 17 автобусов среднего и большого класса, заявлены 14 машин: 12 больших, до 35 посадочных мест и