С 12 по 15 апреля во Владимире пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы...

С 12 по 15 апреля во Владимире пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Владимирской области.К участию приглашаются люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. Проявить себя можно в разных компетенциях: «Бисероплетение», «Дошкольное воспитание», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Клининг», «Малярное дело», «Поварское дело», «Портной», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сетевое и системное администрирование», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Торговля», «Швея», «Экономика и бухгалтерский учет», «Электромонтаж».Соревнования пройдут в очном формате. Основной площадкой проведения соревнований станет Владимирский экономико-технологический колледж, расположенный по адресу: г. Владимир, ул. Балакирева, д.32.ФОТО: https://www.pexels.com/ru