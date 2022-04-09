Трагедия произошла вчера, около 19.40 у дома 26 по улице Набережной. По предварительной информации...

Трагедия произошла вчера, около 19.40 у дома 26 по улице Набережной. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля Suzuki 1973 года рождения, при движении со стороны улицы Текстильщиков в сторону Большой Московской выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107 под управлением 77-летнего мужчины.В результате ДТП водитель отечественного авто скончался, а его пассажирка госпитализирована. В машине также находился ребёнок - девочку 2012 года рождения направили на амбулаторное лечение.ФОТО: AlexAutoLive | Александров