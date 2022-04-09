Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 17:15 на улице Энгельса. По предварительной...
Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 17:15 на улице Энгельса. По предварительной информации регионального УМВД,водитель автомобиля Kia 1954 года рождения, при выезде на дорогу с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lexus под управлением 1972 года рождения.
В результате ДТП пассажирка Kia 1957 года рождения госпитализирована.
Назначена проверка обстоятельств происшествия.
ФОТО: Муром 24