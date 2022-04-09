Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Воспушка Петушинского района поступило сегодня утром....
Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Воспушка Петушинского района поступило сегодня утром.
Звонок в пожарную охрану поступил поздно. На момент прибытия подразделений дом уже был охвачен огнем.
Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 100 кв. м. Сгорела конструкция, внутренняя отделка, имущество дома.
К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.
ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области