Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Воспушка Петушинского района поступило сегодня утром....

Сообщение о пожаре в частном доме в деревне Воспушка Петушинского района поступило сегодня утром.Звонок в пожарную охрану поступил поздно. На момент прибытия подразделений дом уже был охвачен огнем.Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 100 кв. м. Сгорела конструкция, внутренняя отделка, имущество дома.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель МЧС России устанавливает причину происшествия.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области