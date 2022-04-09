-Всем привет! Этот робот уже член семьи. Сделал его известный владимирский астроном-любитель Антон...

-Всем привет!Этот робот уже член семьи. Сделал его известный владимирский астроном-любитель Антон Андрианов для своего 88-летнего дедушки - Николая Никитина. Подтолкнула к изобретению трагедия в семье.Антон Андрианов, создатель робота: «Это Никитин Сергей Николаевич. Почему пришлось сделать робота... Для деда - это была серьезная потеря, потому что это его сын. И сын ушел раньше, чем предполагалось. Так не должно было случится. Я максимально постарался быть близко, даже в обеденное время, чтобы появиться в квартире и проверить всё ли в порядке».Сначала Антон хотел установить в квартире видеонаблюдение, но это оказалось не практично. Оставалось много "слепых" зон. Робот же может перемещаться по всей квартире без ограничений. Он следит за порядком, проверяет выключен ли газ, закрыты ли окна, входная дверь. А еще робот наблюдает за самочувствием дедушки.Николай Никитин: «Меня радует, что такое штуку можно сделать, что внук сумел. Во-вторых, не один я дома. Он вот бродит, вот раз ногу толкнул».Робота Антон собрал из подручных средств. Глаза - айпи-камера, туловище - пластиковая тарелка, сердце - портативный аккумулятор, благодаря ему робот может работать без подзарядки трое суток.Антон Андрианов, создатель робота: «Платформа выполнена на трех колесах. Одно колесо свободно вращающаяся. Два колеса приводные с электродвигателями, благодаря чему он может двигаться вперед назад и разворачиваться на одном месте».Управлять роботом можно из любой точки мира. С помощью вай-фай модулей и специального мобильного приложения. Кстати, разрабатывать его тоже пришлось самостоятельно. В этом вопросе Антону помог друг Игорь Костыркин.Антон Андрианов, создатель робота: «В данном случае управление осуществляется с двух смартфонов. На одном смартфоне я вижу изображение, передаваемое роботом, а с другого смартфона я управляю».Робот уже показал себя в деле, проявив себя как настоящий защитник. По словам Антона, он отпугнул возможных мошенников, якобы сотрудников газовой службы.Антон Андрианов, создатель робота: «Никаких объявлений не было на подъезде, что будет проверка. Дед их по своей простой душе пустил. Когда они вошли сразу увидели, я как раз подъезжал ко входу, они сразу увидели, что ведется видео наблюдение и некое интересное устройство. И я думаю, что благодаря этому мы от проблем ушли».Робота Антон планирует модернизировать. Установить световой и аудио-сигнал, громкий оповещать на случай аварийных ситуаций. Также у изобретателя на подходе ещё один робот, шагающий. Он будет больше и тяжелее предыдущего. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"