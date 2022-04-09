Во Владимирской области руководство коммунальной организации накопило долг по заработной плате...

Во Владимирской области руководство коммунальной организации накопило долг по заработной плате своим сотрудникам в размере более 2-х миллионов 100 тысяч рублей. Работодатель своевременно не выплачивал зарплату 22 сотрудникам организации. В работу включились судебные приставы.Изначально работодатель проигнорировал требования сотрудника органа принудительного исполнения. Только после напоминания об уголовной ответственности за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта должник погасил задолженность по заработной плате в полном объеме.ФОТО: https://pixabay.com/ru/