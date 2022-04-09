С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148779 владимирцев.

Во Владимирской области на 9 апреля выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 21 человека. Ещё 19 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 17 - в Ковровском, 2 - в Петушинском, 1 - в Кольчугинском, 4 - в Александровском, 10 - в Юрьев-Польском, 15 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинскоми Киржачском, 2 - в Камешковском, 6 - в Гороховецком, 16 - в Меленковском, 32 - в Вязниковском, 4 - в Суздальскоми 3 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 148779 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 40576 заболевших во Владимире, 17578 - в Ковровском районе и 16335 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.