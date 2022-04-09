Во Владимирской области ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет за первый квартал...

Во Владимирской области ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет за первый квартал текущего года получили более 21 тысячи семей. Департамент социальной защиты населения сообщает, что на эти цели направлено около 800 млн рублей.Пособие выплачивается семьям с детьми, постоянно проживающим в регионе, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума − 12274 рубля на человека в месяц. Кроме того, учитывается уровень имущественной обеспеченности: наличие в собственности квартир, машин, земельных участков и другого имущества.Для назначения пособия трудоспособным членам семьи необходимо иметь доход от трудовойдеятельности, либо уважительные причины «нулевого дохода», составляющие в совокупности 10 месяцев и более.Размер выплаты устанавливается в зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи и в 2022 году составляет: 5953 рубля (50 процентов региональной величины прожиточного минимума на ребёнка), 8929,5 рубля (75 процентов), 11906 рублей (100 процентов).ФОТО: https://pixabay.com/