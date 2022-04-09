На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 154 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:32 - в Вязниковском районе;21 - во Владимире;19 - в Муромском районе;17 - в Ковровском районе;16 - в Меленковском районе;15 - в Гусь-Хрустальном районе;10 - в Юрьев-Польском районе;6 - в Гороховецком районе;4 - в Александровском и Суздальском районах;3 - в Селивановском районе;2 - в Петушинском, Камешковском районах;1 - в Кольчугинском, Собинском, Киржачском районах.Ни одного нового случая заболевания не зафиксировано в Судогодском районе и в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148779 случаев заболевания