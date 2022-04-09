На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 154 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 154 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
32 - в Вязниковском районе;
21 - во Владимире;
19 - в Муромском районе;
17 - в Ковровском районе;
16 - в Меленковском районе;
15 - в Гусь-Хрустальном районе;
10 - в Юрьев-Польском районе;
6 - в Гороховецком районе;
4 - в Александровском и Суздальском районах;
3 - в Селивановском районе;
2 - в Петушинском, Камешковском районах;
1 - в Кольчугинском, Собинском, Киржачском районах.
Ни одного нового случая заболевания не зафиксировано в Судогодском районе и в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148779 случаев заболевания