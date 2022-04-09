Спикер Госдумы Вячеслав Володин бурно отреагировал на изменения в интернет-среде.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин бурно отреагировал на изменения в интернет-среде.Российский политик Вячеслав Володин обнаружил, что канал "Дума.ТВ" на YouTube получил блокировку. Правительственный ресурс пропал из поиска на видеоплощадке и его ролики стали недоступны для просмотра. Ранее там публиковались комментарии депутатов на различные темы, разоблачения фейков, моменты с пленарных заседаний и другая актуальная информация общественной важности.Представитель Госдумы не смог равнодушно принять ситуацию и остро выразил недовольство в личном блоге. По мнению спикера, американские власти провоцируют информационную войну против России через IT-организации, открыто нарушают права граждан и уничтожают все основы демократии.Вячеслав Володин отметил, что Вашингтон стремится продвигать на интернет-сервисах, включая Youtube, лишь одну точку зрения — против интересов России. Якобы американское правительство лишает людей свободы выбора."США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем", — бросил вызов недовольный политик.Напомним, ранее Вячеслав Володинагитировал чиновников заявляться в парламент и отчитываться об итогах службы перед гражданами страны. Он и госструктуры ответственно воспринимать должностные полномочия.