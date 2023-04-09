Во Владимирской области впервые пройдет конкурс Туристский сувенир Золотого кольца. О конкурсе...

Во Владимирской области впервые пройдет конкурс "Туристский сувенир Золотого кольца".О конкурсе на лучший туристический сувенир маршрута "Золотое кольцо России" объявили представители Союза городов Золотого кольца.Организаторами конкурса выступили Союз по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца и торговый дом русских сувениров "Левша" из Владимирской области.Мастера будут бороться за звание лучших в 4-х номинациях:- Гастрономический сувенир Золотого кольца;- Сувенирный набор Золотого кольца;- Полиграфический сувенир Золотого кольца;- Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца.Конкурс продлится до 30 апреля, многие уже подают заявки. Победителей определят 26 маяТакой конкурс проходит впервые и, по словам организаторов мероприятия, создаст новые тенденции в сувенирной продукции.Фото - pxfuel.com