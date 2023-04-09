На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
15 — во Владимире
10 — в Муромском районе
7 — в Ковровском районе
3 — в Кольчугинском районе
3 — в Александровском районе
5 — в Юрьев-Польском районе
7 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
2 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
2 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183952 случая заболевания.