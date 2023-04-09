На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 — во Владимире10 — в Муромском районе7 — в Ковровском районе3 — в Кольчугинском районе3 — в Александровском районе5 — в Юрьев-Польском районе7 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе1 — в Собинском районе2 — в Радужном1 — в Киржачском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 183952 случая заболевания.