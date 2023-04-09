Проверьте себя и вторую половинку – поможет гороскоп.

Проверьте себя и вторую половинку – поможет гороскоп.Расставание — этовсегда очень больно. Для того чтобы разрыв не стал неожиданностью, проверьте:не показывает ли ваш партнер признаков отсутствия любви. Сравните его или еезнак зодиака с астрологическим прогнозом. Гороскоп — в помощь каждому.Овен влюбляетсябыстро и ярко, но также и уходит из отношений. Такой партнер сразу даст понять,что в отношениях все сошло на нет и пришла пора разойтись.Совсем не такведут себя Тельцы. Они будут отдаляться постепенно, не желая причинять боль.Если сюрпризов и подарков стало меньше — есть повод задуматься.Близнецы ценятвремя, проведенное с партнером. Но если огонь любви погас в сердце представителяэтого знака, то он будет задерживаться на работе, реже звонить и мелькать нагоризонте.Скрытные Ракипредпочтут спрятать все эмоции и чувства глубоко внутри, такой уж у них гороскоп. Но внешне заметитьперемены все-таки возможно. Партнер не смеется над шутками и отказывается от романтики,значит отношениям пришел конец.Гордые Львысначала усыпят половинку золотом и подарками на зависть всем вокруг. Как толькоЛев потеряет интерес — от подарков и сладких слов не останется ни следа.Скрупулезная Деване скажет прямо, что пора завершить общение. Скорее всего, вам просто надоестчереда выдумок, отговорок и все новых причин, почему вы не можете встретиться.Весы состоят из противоречий. Они сами не знают, как заявить о расставании.Вполне возможно, что трудное решение они будут компенсировать еще большимколичеством внимания и заботы, согласно гороскопу.Скорпион всегда сделает так, чтобы о расставании объявили именно вы. Этиковарные представители всегда найдут такие слова, чтобы оказаться в выигрышнойпозиции.Зато легче всего прочитать Стрельца. Вот кто точно не станет замалчиватьчувства, а прямо выдаст все, что накопилось. И дело не в желании причинитьболь, а скорее в натуре этого знака зодиака.Твердо стоящий на ногах Козерог в период влюбленности будут постоянноискать поводы для встреч и свиданий. Как только исчезнут чувства, так и Козерогисчезнет из вашей жизни.Водолей — один из самых прямолинейных знаков зодиака. Есть симпатия ижелание быть рядом, значит Водолей будет рядом. Ну а если нет — то значит стоитпопытать счастья с другим человеком другого знака.Рыбы долго будут искать оправдания и искать причины, чтобы подольше побыть водиночестве. Заметили, что человек отдалился — значит пришло время сжечь мосты, так советует гороскоп.