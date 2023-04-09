А сейчас давайте настроимся на музыкальную волну 60-70-х и вспомним хиты Аиды Ведищевой. Песенка...

А сейчас давайте настроимся на музыкальную волну 60-70-х и вспомним хиты Аиды Ведищевой."Песенка о медведях". Этот "непроходимый шлягер" знала и знает наизусть вся страна. Первый тираж " Песенки о медведях" - 7,5 миллионов пластинок - смели с советских прилавков. Ее голосом пели знаменитые актрисы, а вот имени самой исполнительницы в титрах к кинофильмам никогда не значилось. Практика советской кинематографии. Но каждый зритель знал - это Аида Ведищева.Она была очень популярна. На волне ошеломляющего успеха звезда 60-х, 70-х, которая уже поработала во многих коллективах страны, включая джазовый оркестр Олега Лунгстрема , Леонида Утесова, не случайно попала и во Владимир. В те времена артист эстрады должен был непременно числиться в каком-то государственном творческом коллективе. В архиве областной филармонии хранится приказ от 1 апреля 1968 года .Елена Бутырева, замдиректора по концертной работе Владимирской областной филармонии:- 29 марта 1968 года зачислить на временную работу на условиях Трудового соглашения эстрадную певицу Аиду Ведищеву с составом и оплатой - сольный концерт 10 руб 50 на 3= Красную строку за пределами области.В приказе стоит и фамилия первого мужа певицы - знаменитого эквилибриста Вячеслава Ведищева. Елене Бутыревой самой удалось познакомиться с певицей лишь в мае 2008 года. Уже будучи в эмиграции Аида Ведищева приехала во Владимир с концертом. Не забыла владимирского зрителя и свою родную площадку. Легкая приятная в общении блондинка с акцентом, невероятным магнетизмом и светлой душой. Оставила не только впечатления , но и преподнесла Елене подарок.Елена Бутырева, замдиректора по концертной работе Владимирской областной филармонии:- Бусы из искусственного жемчуга с большими перламутровыми камнями, которые я увезла маме в Гороховец, потому что для мамы Ведищева- одна из любимых. И для меня лично ставила пластинку, переписывала слова.А вот у "друга филармонии" Валерия Скорбилина в личном архиве сохранились фото с того майского выступления 2008-го. Журналист называет его "концертом благодарности владимирцам".Валерий Скорбилин, журналист:- Администратор легендарный Владимир Галактионов, который недавно ушел из жизни. Аида Семеновна спросила- а не можете ли вы найти того администратора, с которым работала, а ей говорят- сидит в соседнем кабинете,удивлению не было предела...Это была невероятная встреча 50 лет спустя почти.Ведищевой уже было 6, она победила рак и выглядела прекрасно. Открытая к общению, очень красивая, естественная, не строила из себя приму - рассказывает Валерий Скорбилин.Валерий Скорбилин, журналист:- Вызывала на сцену поклонников из зала,известный всем Михаил Костаков, собиратель автографов, фотожурналист Владимир Филимонов выделывали бальные па.Да и как устоять: пела песни, которые стали хрестоматийными и очень любимыми в народе.Одна из новелл певицы в 70-е стала настоящим гимном советской молодежи.- Это же была новаторская песня о Гражданской войне , которая стала шлягером. Это ж немыслимо сейчас.Родилась в войну, сама борец. в жизни по своей натуре. И очень ценю и уважаю нашего солдата, благодаря которому Россия на своем месте, выстояла, победила ))В чем секрет такого творческого долголетия певицы? Валерий Скорбилин считает, что..Валерий Скорбилин, журналист:- Песни создавали такие композиторы, и такие поэты, которых днем с огнем не найти в России. Ее голос свежий, узнаваемый, где царили и другие звезды.Этот голос точно невозможно перепутать с другим. Как сама признавалась певица в интервью " ей всегда хотелось играть мелодию"- она всегда считала себя не певицей, актрисой. Ведь так скучно просто стоять у микрофона. Для нее музыка, жест и танец были одним целым. Может потому ее манера исполнения так раздражала высших чиновников от культуры, сделавших все , чтобы этой "певички" не было. Записали в неблагонадежные, концерты снимали, отбирали музыкантов, пленки размагничивали. Не оставляли певицу в покое и в провинции.Какой то секретарь владимирского обкома увидел, что некая певица получит больше чем он. Вы еще и много получаете.- Потому что я работаю, а вы ничего не делаете. И уволил. И филармония билась, потому что это прибыль была.Теодор Ефимов, композитор- Эта унизительная ситуация стала основной причиной эмиграции Ведищевой в 1980-м. Но все это произошло уже после того, как 25 августа 1969 года певица перешла из Владимирской в Горьковскую филармонию, а затем в Москонцерт. Ведищева одна из немногих сделала успешную карьеру в штатах. В ее жизни был и миллионер, даривший роскошные яхты и бриллианты. Но даже это не смогло удержать ее от самого главного- сцены, которую она считает храмом , и ее песен - главной драгоценностей.Валерий Скорбилин, журналист:- Она не потерялась и вернулась в Россию новую , на нее можно было посмотреть и сказать- Да , Аида, ты все та же и твоя карьера удалась.Сегодня Аиде Ведищевой за 80. Она любима и до сих пор звучат песни, которым она дала жизнь.Татьяна Воронцова, Андрей Синягин. Вести- Владимир.