В нашу жизнь вновь вернулся чайный гриб! На западе ещё в 2020 производители комбучи заработали...

В нашу жизнь вновь вернулся чайный гриб! На западе ещё в 2020 производители комбучи заработали более 2-х миллиардов долларов, пишет "Лента.ру". А, по данным исследований Zion Market Research к 2028-му выручка достигнет более 12 миллиардов долларов! О пользе этого чуда - Любовь Клюквина.- Комбуча - сейчас этот модный напиток продают повсюду. И дорого! Только зачем покупать, если то же самое можно попить в гостях у своей бабушки или сделать самостоятельно. Под непривычным названием скрывается всеми известный чайный гриб. Который, если сделать его правильно, будет очень вкусным и полезным.За инструкциями по содержанию и уходу - на дачу к опытному грибоводу. Михаил называет себя счастливым обладателем чайного гриба. Вместе они уже 10 лет.Михаил Артамкина, грибовод:- Из пожара мы его вынесли. Дом горел. Я был удивлен на самом деле. При первом знакомстве был удивлен, зашел в гости к пожилому человеку вообще, что такое существует. Мне понравился напиток и я попросил отделить вот этот кусок.Гриб для Михаила - один из питомцев. Биологически это существо, действительно, живое и вовсе не гриб, а медузомицет - симбиоз уксусно-кислых бактерий и нескольких видов дрожжевых грибов.Благодаря им сахар преобразуется в этиловый спирт и углекислоту. Спирт бактерии окисляют в кислоту уксусную. Процесс брожения останавливается, поэтому крепость гриба остается сравнимой с безалкогольным пивом. В силу особенностей ухода и кормления, состав каждого уникальный.Михаил Артамкина, грибовод:- Чем гриб питается? Раствор спитого чая. Это может быть иван-чай, зеленый, черный чай, к которому мы привыкли там, пуэр. Используйте дальше сахарозу или фруктозу, и мед подойдет, и варенье даже.Первое упоминание о грибе датируется 220 годом до нашей эры. Во времена китайской династии Цинь считалось, что настой чайной зооглеи - жидкая энергия.Михаил Артамкина, грибовод:- В русско-японскую войну из Маньчжурии наши солдаты на обратном пути привезли его в Россию. Чайный гриб является отличным пробиотиком, т.е он заселяет ЖКТ полезными бактериями.Если вы пропили курс антибиотиков, чтобы наладить пищеварение, вам потребуется пробиотик. Вы можете купить его в аптеке, а это естественный пробиотик, который вы пьете каждый день.Ещё в древности в Японии настой применяли для очищения организма и сохранения стройности. "Японская губка" - природный источник витаминов, аминокислот и антиоксидантов. А это - профилактика рака, укрепление мышечной, нормализация сердечно-сосудистой и защита нервной систем. Помогает при простуде, атеросклерозе, похмелье. В Китае и Индонезии настоем гриба ополаскивали волосы (для шелковистости), добавляли в маски от пигментации.В Азии в нем маринуют куриные яйца, а ещё им можно заменить квас в окрошке. Недавно дизайнеры даже смогли сшить из гриба одежду и обувь.Норма употребления индивидуальна - до полулитра в сутки. Противопоказан настой при сахарном диабете, повышенной кислотности желудка и аллергии.- Это запущенный чайный гриб. Я его промывал, может быть, месяц назад. Верхние слои у нас свеженькие, молодые, живые и снизу отмершие слои.Медузе пора искупаться и отбросить лишнее. Мастер-класс - показательно сложный. При регулярном уходе, частота которого определяется методом проб, будет намного проще. Важно, чтобы посуда была эмалированная, деревянная или из нержавеющей стали. Отживший своё гриб хороним, живой - отправляем мыться.- Промываем кипяченой водой. Не промывайте гриб под краном! Пора в чистую банку. Обязательно процеживаем в неё 1/3 или хотя бы стакан старого настоя.Теперь свежий чай. Сахар по вкусу. Михаил добавляет три ложки на поллитра. Если гриб не захочет принимать горизонталь - просто подождите: пузырьки углекислого газа сами уложат его как надо.Если гриб покоится на дне - в помещении холодно. Идеальная температура для гриба - 28-31 градусов. Перед употреблением свой напиток грибовод ставит в холодильник - он становится кислее и менее газированным.- Где-то 50 на 50 разбавляю.Присоседиться к чайному могут плесневые грибы. Это опасно.- Вынимаете гриб, снимаете верхние слои, банку моете. Жидкость придется вылить. Также, чтобы у вас в грибе не завелась плесень, не держите его в помещении, где курите.Чтобы не завелись мошки, накрывайте не марлей, а тканью. И держите подальше от солнечного света. Если на время хочется прекратить уход за грибом, его можно высушить при комнатной температуре. При регулярном переворачивании влага испарится через 2 недели. Хранить такой гриб можно до 2-х лет.- Чрезвычайно живучее существо. Если вы снова зальете его чаем, он снова оживет."Освежающий", "кисленький", "бодрящий" - на вкус он именно такой.- Пробуем комбучу из чайного гриба.- За мир, за здоровье! Легенький напиток с кислинкой.-Я чокнулся с камерой.- Стал бы в летнюю жару пить такой напиток?- А я пил такое, когда был на другом материке, в Северной Америке. Стоит она там достаточно дорого.- Вкусно?- Вкусно, да!А ещё это дань традициям. "Медузоблинами" до сих пор делятся и меняются.Разный гриб имеет разный вкус. Я думаю, даже энергетику разную. Если кто-то есть желающие, то я готов поделиться.Найти Михаила можно по говорящему псевдониму ВКонтакте "Гриб Чайный". А ещё дрожжевым питомцем могу поделиться с вами и я.- Японский гриб-медуза в своем роде не единственный. Среди популярных так же рисовый и молочный. Вот их составы. Частичку любого из них можно спросить у соседа, купить в аптеке или интернет-магазине.Состав молочного гриба:- Витамины A, B1, B2, B6, B12- Кальций- Железо- Каратиноиды- Йод- ЦинкСостав рисового гриба:- Фолиевая кислота- Глюкуроновая кислота- Холин- Дубильные вещества- Липаза- Витамины D, Q и С- Полисахариды- Алкалоиды- Органические и неорганические кислоты- Уксуснокислые бактерииМолочный рисовый, тоже зооглеи, - также любопытные существа. Каждый из упомянутых грибов при отсутствии противопоказаний - отличное дополнение к здоровому питанию.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".