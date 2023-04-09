Мэрия Владимира отклонила проект возведения многоэтажного жилого дома за «Зарей». Администрация...

Мэрия Владимира отклонила проект возведения многоэтажного жилого дома за «Зарей».Администрация города Владимира отклонила проект возведения многоэтажного жилого дома за «Зарей». Дмитрий Наумов отправил документы по планировке территории, ограниченной улицами Садовой, Ново-Ямской, Пичугина и проспектом Ленина, на доработку. Будут добавлены обоснования необходимости организации дополнительных проездов для транспортного обслуживания внутри микрорайонных объектов. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.Напомним, что проект представляет собой строительство восьмиэтажного дома, площадью 2,94 тысячи квадратных метров, который будет вмещать 92 жильца, магазин на 630 квадратных метров и гостиничная пристройка на 190 дополнительных номеров. Строения займут 8,7 гектара земли.В мэрии сообщили, что если все замечания по проекту будут устранены застройщиком, повторно проводить общественные обсуждения не будут.Фото pxfuel.com