10 апреля 2023 года - Великий Понедельник. Начинается предпасхальная Страстная неделя - самая...

10 апреля 2023 года - Великий Понедельник. Начинается предпасхальная Страстная неделя - самая строгая во время Великого поста. Запреты на некоторую пищу по-прежнему сохраняются в этот день, но есть и другие правила, о которых стоит помнить.Что можно делать 10 апреля?В течение всей Страстной недели верующие подготавливают свой дом к Пасхе, поэтому стоит начать генеральную уборку.Считается, что перед Пасхой нужно обязательно мыть окна и проветривать помещение.Помимо уборки в труднодоступных местах, сегодня также можно разобрать вещи в шкафах. Старую и ненужную одежду нужно отдать бедным.Что нельзя делать 10 апреля?Нельзя ругаться, спорить или обижать людей, особенно членов семьи - к плохим отношениям.С началом Страстной недели, начиная с 10 апреля, нельзя веселиться, слушать веселую музыку, смотреть развлекательные фильмы или устраивать шумные праздники.В этот день нельзя ругать или обижать птиц - можно отпугнуть удачу.Также нельзя хлопать дверями - этим вы разозлите Домового и лишите свой дом покоя.Нельзя выворачивать карманы - к краже.Народные приметы на 10 апреля:Если на верхних ветках деревьев сидят сороки, то скоро потеплеет.Спящая кошка прячет нос в лапах - к холодам и непогоде.Большое, красное солнце на закате предвещает ясную и теплую погоду на следующий день.Продолжительный и глухой гром - к дождю.Фото pxfuel.com