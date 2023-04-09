Муромлянин Дмитрий хотел стать кадровым военным Российской Армии ещё со школьной скамьи. Его мечта сбылась в 2019 году.

Муромлянин Дмитрий хотел стать кадровым военным ещё со школьной скамьи. Его мечта сбылась в 2019 году. С началом спецоперации он не раз побывал на донецком направлении и участвовал в охране Запорожской АЭС.Попали в засадуПо словам Дмитрия (боевой позывной – Беркут), медаль «За отвагу» он получил за частые выезды в районы боевого соприкосновения. Ему, в частности, приходилось обеспечивать безопасность маршрута, когда в Энергодар приезжала комиссия МАГАТЭ. Тогда же удалось предотвратить и попытку провокации.В сентябре прошлого года, во время выполнения очередного задания, бронеавтомобиль, в котором вместе с сослуживцами находился и Беркут, попал под обстрел украинских националистов. Наши военные вступили в затяжной бой. Но силы были неравны. Отряд российских сапёров взяли в плен. Украинские боевики отобрали все ценные вещи, в том числе и две именные награды Дмитрия - медали Суворова и «За отвагу».Молодой офицер признаётся: когда лишился медалей, увидеть их больше он и не рассчитывал... А дальше события развивались фантастически.Всплыла на аукционеВскоре на одном из американских интернет-аукционов на продажу выставили две российские медали. Стоимость каждого лота - мизерные 250 долларов. В описании было сказано, что трофеи взяты украинскими боевиками в зоне проведения спецоперации.Казалось бы, наградам суждено было пропасть из виду, осев в коллекции какого-то заокеанского любителя военных трофеев.Однако, лот попался на глаза коллекционеру из США, родившемуся в Киеве, и он купил медаль «За отвагу» (вторую медаль, к сожалению, успели купить, и она отправилась к неизвестному владельцу). Оставить медаль у себя мужчине не позволила совесть и глубокое уважение к российской армии. Коллекционер решил вернуть награду родным героя. Он допускал, что бойца уже нет в живых.После покупки мужчина сразу же связался со своим давним знакомым в России - тоже коллекционером из Самары Андреем Болдыревым. Попросил выяснить через наших военных личность обладателя медали, жив ли он и как ему можно вернуть награду. Тот с радостью откликнулся.В Минобороны России оперативно отыскали законного владельца. Им оказался тот самый старший лейтенант - Дмитрий с позывным Беркут. Кстати, к тому времени он уже вернулся домой. Молодого офицера обменяли на украинского военнопленного.Как же рад был коллекционер, когда узнал, что передать медаль можно лично бойцу!«Этот человек заслужил награду, как можно её продать — не понимаю», — говорит коллекционер, чей дед, к слову, был героем Великой Отечественной.После долго путешествия из Далласа в Москву, а потом в Самару, медаль вернулась в Муром к своему законному владельцу.