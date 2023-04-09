Страдания некоторых звезд шоу-бизнеса были так сильны, что лишили их желания бороться.

Страдания некоторых звезд шоу-бизнеса были так сильны, что лишили их желания бороться.Столкнувшись с диагнозом "депрессия" звезды шоу-бизнеса такие как Дима Билан, Лолита или Джим Керри сжали кулаки для того, чтобы побороть проблему, лишившую их счастья. К сожалению, были и те, кого депрессия у поклонников отобрала.Редакция Дни.ру вспомнила всех тех, кто ушел на пике славы и почтила их память минутой молчания. Итак, угасшие из-за депрессии звездышоу-бизнеса.Первым на ум сразу же приходит Курт Кобейн, солист группы Nirvana. Врачи еще в подростковом возрасте поставили легенде шоу-бизнеса маниакально-депрессивный психоз, с которым он и пытался бороться на протяжении всей своей жизни. На тот момент когда у него опустились руки, ему только исполнилось 27, а в жизни его появилась долгожданная дочь. Но, увы...Российские же меломаны рыдали из-за гибели Игоря Сорина, солиста группы Иванушки International. Приступ депрессии накрыл его прямо в студии, где он записывал сольный альбом. Врачи сделали все возможное, однако сердце его не выдержало.Хит Леджер– светило голливудского шоу-бизнеса буквально загнал себя:бесконечно принимал болеутоляющие, снотворные и транквилизаторы. В один из дней сердце актера не выдержало...Мурат Насыров – всероссийская популярность и толпы поклонницникак не повлияли на психологическое состояние артиста. Альбом 2004года, записанный на родном уйгурском языке стал для певца последним.Робин Уильямс боролся с депрессией много лет: пережил смерть друга из шоу-бизнеса, зависимости, но фатальной для него стала новость о болезни Паркинсона.Михей (Сергей Крутиков) – экс-участникBad Balanceи автор известной песни "С**а любовь" впал в депрессию после развода сженой. От грустных мыслей он спасался алкоголем, но это привело кинсульту, от которого в 31 год исполнителя и не стало.Солист группы Linkin Park ЧестерБеннингтонбыл мечтой девушек по всему миру, хоть при этом и оставался верным супругом и отцом шестерых детей. Лишь после смерти его выяснилось то, что внутренние демоны преследовали звезду шоу-бизнеса его с самого детства. Он пережил насилие, страдал от депрессии и зависимостей, но последней каплей стала смерть его близкого друга.ТрагедияЧестераБеннингтона стала началом важной социальной акции, которая получило название "Лицо депрессии". В ее рамках люди публикуют свои фотографии, на которых они выглядят счастливыми. И лишь особый хештег дает понять, что в тот момент человек был измучен депрессией так сильно, что хотелось прошептать: "У меня больше нет сил бороться".Редакция Дни.ру призывает вас не игнорировать депрессию, а обратиться к специалистам в том случае, если вы чувствуете тревогу, душевный упадок и апатию.