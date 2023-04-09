Елена Яковлева показалась на публике с милым мальчиком.

Елена Яковлева показалась на публике с милым мальчиком.Елена Яковлева не относится к числу тех, кто каждой своей мыслью делится в социальных сетях. Более того, актрисы в них вообще нет. Существуют лишь фан-клубы актрисы, которые время от времени радуют подписчиков страничек архивными снимками.Вот и накануне в Сети была выложена трогательная фотография. На ней омолодившаяся лет на двадцать Яковлева предстала с маленьким ребенком.Самые преданные поклонники сразу поняли, что на снимке Елена Яковлева изображена со своим сыном Денисом, который на тот момент даже не подозревает о том, как будет выглядеть спустя два десятилетия."Какая красивая пара, для любой мамы сын, самый лучший кавалер!", "Какие красивые", "Был таким лапочкой", – гласят комментарии под публикацией.Насколько известно, разродившаяся первенцем Елена очень вымоталась из за материнских хлопот. Ей приходилось самостоятельно стирать бесконечные пеленки и ползунки. Именно по этой причине актриса и не захотела рожать второго ребенка. Много лет спустя Елена Яковлева оглядывается назад и ни секунды, как сообщается, не жалеет о том, что мамой стала лишь единожды.