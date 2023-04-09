Почти на всех перевозчиков Владимира завели административные дела после проверки прокуратуры. В ведомстве выяснили, что перевозчики «Владимирпассажиртранс», «Виктория», «РТС», «ОКТО» и ИП

Почти на всех перевозчиков Владимира завели административные дела после проверки прокуратуры. В ведомстве выяснили, что перевозчики «Владимирпассажиртранс», «Виктория», «РТС», «ОКТО» и ИП Тимофеевым А.В. регулярно нарушают интервалы движения. Автобусы поздно выезжают на маршруты и с опозданием подъезжают к остановкам. “Большая часть нарушений допущена на маршрутах №№ 5, 6С, 9С, 10С, 11С, 12, 14, 15, 16,