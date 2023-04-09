Муромлянин Дмитрий хотел стать кадровым военным Российской Армии ещё со школьной скамьи. Его мечта сбылась в 2019 году.

Муромлянин Дмитрий хотел стать кадровым военным Российской Армии ещё со школьной скамьи. Его мечта сбылась в 2019 году. Он не раз побывал на Донецком направлении и поучаствовал в охране Запорожской АЭС.Попали в засадуПо словам Дмитрия (боевой позывной – Беркут), медаль «За отвагу» он получил за частые выезды в районы боевого соприкосновения. Ему, в том числе, приходилось обеспечивать безопасность маршрута, когда в Энергодар приезжала комиссия МАГАТЭ. Тогда же удалось предотвратить и попытку провокации.В сентябре прошлого года, во время выполнения очередного задания бронеавтомобиль, в котором вместе с сослуживцами находился и Беркут, попал под обстрел украинских националистов. Наши военные вступили в затяжной бой. Но силы были неравны. Отряд российских сапёров взяли в плен. Украинские боевики отобрали все ценные вещи, в том числе и две именные награды Дмитрия - медали Суворова и «За отвагу».Молодой офицер признаётся: когда лишился медалей, увидеть их больше он и не рассчитывал... А дальше события развивались фантастически.Награда вернулась к героюВскоре на одном из американских интернет-аукционов на продажу выставили две российские медали. Стоимость каждого лота - мизерные 250 долларов. В описании было сказано, что трофеи взяты украинскими боевиками в зоне проведения спецоперации.Казалось бы, наградам суждено было пропасть из виду, осев в коллекции какого-то заокеанского любителя военных трофеев.Однако, лот попался на глаза коллекционеру из США, родившемуся в Киеве, и он купил медаль «За отвагу» (вторую медаль, к сожалению, успели купить, и она отправилась к неизвестному владельцу). Оставить медаль у себя мужчине не позволила совесть и глубокое уважение к российской армии. Коллекционер решил вернуть награду родным героя. Он допускал, что бойца уже нет в живых.После покупки мужчина сразу же связался со своим давним знакомым в России - тоже коллекционером из Самары Андреем Болдыревым. Попросил выяснить через наших военных личность обладателя медали, жив ли он и как ему можно вернуть награду. Тот с радостью откликнулся.В Минобороны России оперативно отыскали законного владельца. Им оказался тот самый старший лейтенант - Дмитрий с позывным Беркут. Кстати, к тому времени уже вернулся домой. Молодого офицера обменяли на украинского военнопленного.Как же рад был коллекционер, когда узнал, что передать медаль можно лично бойцу.«Этот человек заслужил награду, как можно её продать — не понимаю», — говорит коллекционер, чей дед, к слову, был героем Великой Отечественной.После долго путешествия из Далласа в Москву, а потом в Самару, медаль вернулась в Муром к своему законному владельцу.Так счастливая случайность и помощь неравнодушных людей из разных уголков планеты помогла награде вернуться из-за океана к законному владельцу - Беркуту.