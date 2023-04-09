Сухая погода и нарушения правил пожарной безопасности жителями Владимирской области привели к возникновению 28 палов сухой травы на территории региона. Как заявляют в МЧС области, общая

Сухая погода и нарушения правил пожарной безопасности жителями Владимирской области привели к возникновению 28 палов сухой травы на территории региона. Как заявляют в МЧС области, общая площадь горения составила свыше 60 гектаров. В ведомстве просят не поджигать сухую растительность, особенно вблизи населенных пунктах. На следующей неделе в регионе введут противопожарный режим, в рамках которого будет