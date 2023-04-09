Водитель легкового автомобиля съехал с дороги и врезался в припаркованный автомобиль на обочине возле Малыгинского карьера в Ковровском районе

Водитель легкового автомобиля съехал с дороги и врезался в припаркованный автомобиль на обочине возле Малыгинского карьера в Ковровском районе. Об аварии рассказал спасатель Михаил Быков в группе «». ДТП произошло днем 9 апреля.Пострадавших в аварии не было. Спасатели отсоединили аккумулятор автомобиля, чтобы предотвратить пожар и растащили машины.Сообщается, что лихач был пьян. Подробности происшествия устанавливаются.