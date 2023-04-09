Весеннее половодье во Владимирской области продолжается, но пока что угроза подтопления обходит стороной жилые дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сейчас сотрудники

Весеннее половодье во Владимирской области продолжается, но пока что угроза подтопления обходит стороной жилые дома. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сейчас сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг целого ряда подтопленных участков по всей области. Процессы половодья отслеживаются, в том числе, с квадрокоптеров. К 7 апреля подтопило 7 участков дорог в областной столице, в Александровском,