Владимир оказался на последнем месте по качеству обслуживания туристов. В ходе обследования...

Владимир оказался на последнем месте по качеству обслуживания туристов.В ходе обследования туристических объектов: музеев, сувенирных лавок и отелей "тайными посетителями", город Владимир оказался на последнем месте среди городов Золотого кольца России.В 2021 году Владимир был на первом месте в рейтинге.Итоги обследования обнародованы на заседании Комитета по предпринимательской деятельности в сфере туризма при Торгово-промышленной палате Владимирской области.Исследование объектов проводили методом «Тайного посетителя» - это независимая экспертиза, проведенная сторонними наблюдателями.Марина Позднякова, автор проекта рассказала, что во Владимире исследовали 122 объекта туриндустрии - музеи, рестораны, отели, сувенирные магазины, туристские центры - посредством проведения 698 замеров по 13 оценочным критериям, относящимся к элементам сервиса:наличие и информативность сайта;телефонный этикет;прилегающая территория;входная группа, состояние помещения;способ оплаты товаров и услуг;наличие льгот и скидок;сувениры и дополнительные услуги;наличие информации о городе и маршруте Золотое кольцо России;деловой этикет;доступность посещения;комфорт пребывания;удобство посещения иностранными туристами;ESG-повестка и безопасность.Судя по показателям оценки критериев, за последние три года у туристических объектов снизилась информативность сайтов, уровень телефонного этикета, ухудшилось состояние прилегающей территории, входных групп и внутренних помещений. Почти в два раза ухудшилась оценка критерия по разнообразию способов оплаты товаров и услуг, еще хуже обстоят дела по показателю «Льготы и скидки», «Доступность» (безбарьерная среда для инвалидов), «Удобство посещения иностранными туристами». Меньше всего «просел» показатель делового этикета среди владимирских представителей туристической сферы.Средний балл учреждений туриндустрии города Владимира по совокупности всех критериев — 2,74, в то время как средний балл на маршруте Золотое кольцо России — 2,98. Вместе с Угличем город Владимир занимает последнее место среди 9 городов Золотого кольца России по уровню культуры гостеприимства.За три года город Владимир скатился с 1 до 8 места по уровню обслуживания туристов.Фото pxfuel.com