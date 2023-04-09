Владимирская команда Торпедо со счетом 1:0 обыграла Балтику-БФУ. Балтийская команда из...

Владимирская команда "Торпедо" со счетом 1:0 обыграла "Балтику-БФУ".Балтийская команда из Калининграда не забила ни одного гола в матче 8 апреля принимающему на домашней стороне владимирскому "Торпедо" - сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Торпедо".Отличился в субботней игре Максим Нестеров - именно он и забил тот самый гол еще в первом тайме.В субботу, 8 апреля, владимирское «Торпедо» на домашнем стадионе принимало «Балтику-БФУ» из Калининграда. Второй тайм подарил гостям возможность отыграться. Острейший момент, созданный "Балтикой" у ворот черно-белых на 84-минуте мог бы принести команде гол, но владимирские защитники и вратарь не дали уравнять счет.Итоги матча — 1:0 в пользу «Торпедо» и ещё плюс три очка в турнирную таблицу.Фото pxfuel.com