Информацию опубликовал фонд «Здоровье».

Владимирская область занимает третье место по заболеваемости раком. Информацию опубликовал фонд «Здоровье».Среди пациентов с опухолями доля онкологии составила 77%. Выше только Москва (90%) и Брянская область (82%). При этом в стране на оказание медпомощи больным выделили 255 млрд рублей. Как отмечают эксперты, успешной борьбе с раком мешает дефицит кадров.Отчасти решить проблему призвано создание медвуза во Владимире, где кроме других специальностей будут обучать также и онкологов.