Владимирский регион был включен в антирейтинг по заболеваемости раком. Согласно опубликованной...

Владимирский регион был включен в антирейтинг по заболеваемости раком.Согласно опубликованной статистике от фонда "Здоровье", доля пациентов с онкологией составила почти 77%., а именно 79,89%.Это означает, что Владимирская область находится на третьем месте по заболеваемости раком, после Москвы на первом месте (89,77%) и Брянской области на втором (82,41%).Несмотря на то, что на оказание медицинской помощи онкобольным в России было выделено 254,6 млрд рублей, показатели остаются высокими. Борьбе с заболеванием мешает снижение количества врачей. По данным за январь 2022 года во Владимирской области насчитывалось 5 438 врачей, в октябре того же года их уже было 5 333.Также недавно 105 медиков тоже ушли с работы.В связи с этим планируется обучение онкологов и открытие ординатуры в будущем медуниверситете Владимира.Фото - pxfuel.com