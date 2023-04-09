Во Владимире ранее судимый мужчина пытался задушить соседку.
Проживающий на улице Институтский...
Во Владимире ранее судимый мужчина пытался задушить соседку.
Проживающий на улице Институтский городок в Юрьевце 20 февраля мужчина попытался задушить свою соседку.
Сначала дважды судимый за кражу рецидивист угрожал 29-летней женщине убийством, а потом пытался задушить ее.
Потерпевшая сильно испугалась и обратилась в правоохранительные органы. Только спустя месяц в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Фото - pxfuel.com