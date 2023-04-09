Во Владимире ранее судимый мужчина пытался задушить соседку. Проживающий на улице Институтский...

Во Владимире ранее судимый мужчина пытался задушить соседку.Проживающий на улице Институтский городок в Юрьевце 20 февраля мужчина попытался задушить свою соседку.Сначала дважды судимый за кражу рецидивист угрожал 29-летней женщине убийством, а потом пытался задушить ее.Потерпевшая сильно испугалась и обратилась в правоохранительные органы. Только спустя месяц в отношении мужчины возбудили уголовное дело.Сейчас он находится под подпиской о невыезде.Фото - pxfuel.com