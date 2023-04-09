Во Владимире выбрали представителя на всероссийском конкурсе МФЦ. Завершился прием заявок на...

Во Владимире выбрали представителя на всероссийском конкурсе МФЦ.Завершился прием заявок на участие во всероссийском конкурсе "Лучший многофункциональный центр России 2022" - сообщает пресс-служба ГБУ "МФЦ Владимирской области".В этом году поступило 149 заявок от 70 субъектов РФ, Владимир в том числе. Это на 22% больше чем в прошлом году. Также в рамках конкурса началась проверка документов на компетентность.От нашего города выступит специалистка ГБУ «МФЦ Владимирской области», Светлана Максимова, из Камешково. Именно она стала лучшей на региональном этапе конкурса и показала высокий результат в номинации "Лучший универсальный специалист МФЦ 2022".Скоро пройдут другие этапы конкурса:- оценка проектов руководителями Уполномоченных МФЦ;- тестирование универсальных специалистов МФЦ для оценки профессиональных знаний и навыков, личных качеств и компетенций, необходимых для работы с заявителями. Этот этап ориентировочно планируют провести в мае 2023.А вот итоги станут известны не позднее 30 сентября 2023 года и будут подводиться с помощью открытого голосования членов центральной конкурсной комиссии.Фото - официальный сайт ГБУ "МФЦ Владимирской области".