С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183952 владимирцев.

Во Владимирской области 9 апреля выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, по 7 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 5 - в Юрьев-Польском, по 3 - в Кольчугинском и Александровском, по 2 - в Суздальском и Селивановском районах, также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Киржачском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском, Судогодском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183952 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50918 заболевших во Владимире, 21803 - в Ковровском районе и 19978 - в Муроме.