Во Владимирской области мужчина обворовал коллекционеров. Как сообщает УМВД по Владимирской...

Во Владимирской области мужчина обворовал коллекционеров.Как сообщает УМВД по Владимирской области, полиция Киржачского района возбудила уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины. Жителя Киржача подозревают в краже фарфоровых статуэток.По словам правоохранителей, предполагается, что в марте мужчина должен был присматривать за квартирой потерпевших, которые оставили ему ключи от квартиры.После отъезда знакомых, правонарушитель проник в квартиру и похитил коллекцию фарфоровых статуэток, стоимостью 32 000 рублей. Продать статуэтки мужчина не успел - его задержала полиция.Вину злоумышленник признал и сейчас находится под подпиской о невыезде, коллекция изъята.Фото - pxfuel.com