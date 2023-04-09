Во Владимирской области обострился дорожный вопрос. В Коврове дороги становятся поводом для...

Во Владимирской области обострился дорожный вопрос.В Коврове дороги становятся поводом для судебных исков. Продолжается ремонт дорог на некоторых улицах. Сейчас дорожники восстанавливают проезжую часть на проспекте Ленина.Средства местного бюджета были выделены на ремонт 48 улиц. Пока решено было провести экстренные работы, так как на капитальный ремонт дорог денег не нашлось. Но не все улицы вошли в список, которые будут отремонтированы. Это возмутило некоторых жителей Коврова, они отправились в суд с требованиями понудить власти к ремонту - сообщили в пресс-службе ведомства.Ковровский суд уже рассмотрел и частично удовлетворил иск одного из местных жителей, который требовал включить в список дорогу на Сомо.Также суд удовлетворил требования в части возложения на администрацию обязанности по проведению дорожных работ на улице Речная и на участке от улицы Ново-Белинского до улицы Дачная.Решение суда в законную силу не вступило.Фото - pxfuel.com