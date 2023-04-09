Во Владимирской области отремонтируют пять мостовых переходов. Как сообщает пресс-служба...

Во Владимирской области отремонтируют пять мостовых переходов.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в городе пройдет ремонт пять мостовых переходов.В список вошли: мост через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе, мост через реку Мжара в Суздальском районе, мост через реку Шередарь в Киржачском районе на автодороге Знаменское-Хмелево-Халино-Власьев, мост через реку Илевна на автодороге «Владимир-Муром»-Зарослово и мост через реку Судогда в Гусь-Хрустальном районе на автодороге Никулино-Воровского-Мошок.Фото - pxfuel.com