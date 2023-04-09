Во Владимирской области построят новый пирс.
В рамках нацпроекта по созданию комфортной городской...
Во Владимирской области построят новый пирс.
В рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды, который развивается уже не первый год, в парке "Землянина" в Красной Горбатке построят новый пирс.
На месте старого, уже демонтированного моста на 26 металлических сваях будет стоять пирс длиной 21 метр и шириной 6,5 метров.
В 2023 году на выделенные бюджетные средства по области собираются создать 27 общественных пространств. Среди них парки, набережные, площади и скверы.
Также еще планируется отстроить еще 6 пространств, но уже на средства выигранные в конкурсе Минстроя РФ.
Фото - официальный сайт Красной Горбатки.