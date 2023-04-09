Во Владимирской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства. 14 и 15 апреля во...

Во Владимирской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства.14 и 15 апреля во Владимирской области пройдёт региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщается на сайте Правительства Владимирской области.Основная её цель – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости.В центрах занятости населения во всех муниципальных образованиях региона пройдут открытые отборы, встречи соискателей и работодателей, тренинги, консультации по вопросам занятости и многое другое. Кроме того, соискатели узнают о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.«Всероссийская ярмарка трудоустройства объединит соискателей и работодателей из разных отраслей экономики: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Для участников – это возможность сразу пройти собеседование с несколькими работодателями, найти работу как внутри области, так и за её пределами. Для школьников запланирован интерактивный квест по наиболее востребованным профессиям, для студентов – информационная встреча с работодателями «Моё первое резюме», – сообщила замминистра труда и занятости населения Мария Мальцева.Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на июнь. Специально для него будет создана отдельная страница портала «Работа России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями работодателей всех регионов.К проведению ярмарки будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает свою будущую профессию, узнать о самых востребованных направлениях.Фото pxfuel