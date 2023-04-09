Во Владимирской области синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду.
10 апреля погода во...
Во Владимирской области синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду.
10 апреля погода во Владимирской области будет без осадков.
Температура воздуха днем повысится до +13°C. Ночью столбик термометра опустится до +3°C.
Ветер северный, северо-восточный, 1м/с.
Атмосферное давление в течение суток изменится от 755 до 757 мм.рт.ст.
Народный прогноз погоды
В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского. В этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.
Фото pxfuel.com