Во Владимирской области сотрудники прокуратуры обнаружили незаконные свалки. Надзорное ведомство...

Во Владимирской области сотрудники прокуратуры обнаружили незаконные свалки.Надзорное ведомство по Селивановскому району провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщает прокуратура по Владимирской области.В результате мероприятий правоохранители обнаружили несанкционированные свалки в поселке Красная Горбатка. Нарушение обнаружено на улице Строителей, у электроподстанции и около плотины.Свалки выявлены и на земельном участке за деревне Кочергино по дороге на деревню Ивановская и в поселке Новлянка.Прокурор внес представления главам администраций органов местного самоуправленияФото pxfuel.com