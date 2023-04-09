Во Владимирской области создадут маршрутное сообщение для инвалидов и пожилых людей. Напомним, что...

Во Владимирской области создадут маршрутное сообщение для инвалидов и пожилых людей.Напомним, что прокуратура Владимирской области выявила нарушения в сфере транспортной доступности для инвалидов и пожилых людей.Ковровский городской суд Владимирской области удовлетворил административное исковое заявление Ковровского городского прокурора в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц к администрации города Коврова и УГХ администрации города Коврова о возложении обязанности создать условия для беспрепятственного предоставления транспортных услуг гражданам, проживающим в ГБУ СО Владимирской области "Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", путем организации маршрутного сообщения и создания остановочного пункта.Суд установил, что с 2018 года администрация города Коврова вела переписку с администрацией Владимирской области по вопросу организации маршрутного сообщения до ГБУ СО Владимирской области "Ковровский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов", но данная переписка не получила своего какого - либо логического завершения.По обращению прокурора города Коврова данный вопрос разрешен, права и законные интересы инвалидов и иных социально незащищенных лиц восстановлены судом.Решение суда не вступило в законную силу.Фото pxfuel.com