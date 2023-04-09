Во Владимирской области темпы роста строительства жилых домов достигли рекордных...

Во Владимирской области темпы роста строительства жилых домов достигли рекордных показателей.Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", в нашем регионе стремительно растут темпы строительства жилых домов - сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Начиная с 2018 года, показатели с 652,8 тыс.кв.м. к 2022 году возросли до 1183,1 тыс.кв.м. и оказались рекордными. Поэтому Владимир, ранее занимающий 50 место по России, достиг 8-го.Сейчас показатели строительства очень важны, ведь от объемов зависит дальнейшее развитие и успех программы расселения аварийного фонда. С 2019 по 2023 годы на расселение 7 тысяч человек из аварийного жилья была выделена сумма в размере 4,5 млрд рублей.По данным Правительства Владимирской области, расселено уже 5,4 тысячи человек.Фото - официальный Телеграм-канал Правительства Владимирской области.