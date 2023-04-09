Во Владимирской области в сферу здравоохранения введут единый цифровой контур. По сообщениям...

Во Владимирской области в сферу здравоохранения введут единый цифровой контур.По сообщениям пресс-службы Правительства Владимирской области, планируется внедрить полноценный электронный документооборот, а также электронные рецепты и записи к врачу.В рамках нововведений также создадут механизмы взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ. У каждого пациента будет аналог амбулаторной карты - индивидуальный цифровой профиль, который будет частью большой системы.Он будет содержать информацию обо всех противопоказаниях, лабораторных исследованиях, назначениях врача и даже сведения о посещении различных медорганизаций.Теперь будет необязательно иметь при себе всю медицинскую документацию на бумаге.С помощью такого профиля врачи смогут оперативнее получать информацию о пациенте.Фото - pxfuel.com